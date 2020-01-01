ДТП с украинцами в Польше: четверо пострадавших уже дома

Еще пять пассажиров автобуса до сих пор в больнице с травмами различной тяжести, одна женщина - в тяжелом состоянии.

Четверо украинцев, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Польше, вернулись домой. Об этом заявил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире Украина 24 во вторник, 23 марта.

В то же время еще пять пассажиров с переломами до сих пор остаются в больнице. Одна из женщин в тяжелом состоянии - на сегодня ей назначена операция.

Павлюк призвал украинцев перед заграничной поездкой обязательно страховаться, так как лечение в Европе стоит очень дорого.

Накануне ночью в Польше попал в ДТП автобус с украинцами. Дорожная авария произошла в том же месте, где 6 марта разбился автобус сообщением Познань-Херсон. Позже стало известно, что погиб "запасной" водитель автобуса, который в момент ДТП не был за рулем транспортного средства.

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