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Оскорбил Дуду: польскому писателю грозит лишение свободы

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В посте в Facebook, который появился в ноябре 2020 года на фоне обсуждений президентских выборов в США, писатель обозвал Дуду.
За публичное оскорбление президента Польши предполагается до трех лет лишения свободы
За публичное оскорбление президента Польши предполагается до трех лет лишения свободы

Известному польскому писателю и журналисту Якубу Зульчику грозит до трех лет лишения свободы за оскорбление президента Анджея Дуды. Об этом сообщает ВВС.

В посте в Facebook, который появился в ноябре 2020 года на фоне обсуждений президентских выборов в США, писатель обозвал Дуду.

"Джо Байден - 46-й президент США ... (А) Анджей Дуда - дебил", - написал он.

Данную публикацию прокуратура сочла "оскорбительной" и "неприемлемой".

По словам Якуба Зульчика, об обвинениях против себя он узнал из СМИ.

Как сообщалось ранее, в польском регионе Силезия правоохранители задержали 39-летнего мужчину за оскорбительное сообщение в соцсетях в адрес президента страны Анджея Дуды.

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Теги: Польша, писатель, оскорбление, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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