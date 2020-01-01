Оскорбил Дуду: польскому писателю грозит лишение свободы

В посте в Facebook, который появился в ноябре 2020 года на фоне обсуждений президентских выборов в США, писатель обозвал Дуду.

За публичное оскорбление президента Польши предполагается до трех лет лишения свободы

Известному польскому писателю и журналисту Якубу Зульчику грозит до трех лет лишения свободы за оскорбление президента Анджея Дуды. Об этом сообщает ВВС.

В посте в Facebook, который появился в ноябре 2020 года на фоне обсуждений президентских выборов в США, писатель обозвал Дуду.

"Джо Байден - 46-й президент США ... (А) Анджей Дуда - дебил", - написал он.

Данную публикацию прокуратура сочла "оскорбительной" и "неприемлемой".

По словам Якуба Зульчика, об обвинениях против себя он узнал из СМИ.

Как сообщалось ранее, в польском регионе Силезия правоохранители задержали 39-летнего мужчину за оскорбительное сообщение в соцсетях в адрес президента страны Анджея Дуды.

В Польше судили пенсионера за оскорбление украинцев

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet