Один военный выжил при аварии бомбардировщика в РФ - СМИ
В результате срабатывания катапульты самолета Ту-22М3 на аэродроме под Калугой трое военных погибли, еще один - выжил. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Отмечается, что экипаж состоял из четырех летчиков. Среди погибших командир полка.
Сработала так называемая "командирская катапульта" - когда одной кнопкой катапультируется весь экипаж, добавил источник.
По данным Telegram-канала 112, выживший летчик успел пристегнуться в то время, как остальные еще закреплялись в кабине.
"23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в Минобороны РФ.
Как сообщалось, накануне на Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе.
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