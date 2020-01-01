Один военный выжил при аварии бомбардировщика в РФ - СМИ

Экипаж Ту-22М3 состоял из четырех человек, одному летчику удалось выжить, поскольку он успел пристегнуться, узнали СМИ.

В результате срабатывания катапульты самолета Ту-22М3 на аэродроме под Калугой трое военных погибли, еще один - выжил. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Отмечается, что экипаж состоял из четырех летчиков. Среди погибших командир полка.

Сработала так называемая "командирская катапульта" - когда одной кнопкой катапультируется весь экипаж, добавил источник.

По данным Telegram-канала 112, выживший летчик успел пристегнуться в то время, как остальные еще закреплялись в кабине.

"23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в Минобороны РФ.

Как сообщалось, накануне на Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе.

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