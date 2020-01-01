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Американский эсминец покинул Черное море

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Корабль участвовал в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проводил операцию по обеспечению безопасности на море.
Американский ракетный эсминец Thomas Hudner
Американский ракетный эсминец Thomas Hudner
twitter.com/USNavyEurope

Американский эсминец Thomas Hudner покинул акваторию Черного моря после участия в военных учениях. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил Шестой флот США в Twitter.

"Корабль Thomas Hudner покидает Черное море после завершения своего участия в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проведения операций по обеспечению безопасности на море в поддержку союзников по НАТО - Турции, Болгарии и Румынии - и партнеров в регионе - Украины и Грузии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, американский эсминец Thomas Hudner зашел в Черное море в субботу. Он присоединился к группировке НАТО, участвующей в международных учениях Морской щит 21.

На прошлой неделе ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО. Это были уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.

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Теги: США, Черное море, корабль, учения, Учения НАТО, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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