Американский эсминец покинул Черное море

Корабль участвовал в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проводил операцию по обеспечению безопасности на море.

Американский эсминец Thomas Hudner покинул акваторию Черного моря после участия в военных учениях. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил Шестой флот США в Twitter.

"Корабль Thomas Hudner покидает Черное море после завершения своего участия в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проведения операций по обеспечению безопасности на море в поддержку союзников по НАТО - Турции, Болгарии и Румынии - и партнеров в регионе - Украины и Грузии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, американский эсминец Thomas Hudner зашел в Черное море в субботу. Он присоединился к группировке НАТО, участвующей в международных учениях Морской щит 21.

На прошлой неделе ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО. Это были уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet