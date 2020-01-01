В Венгрии установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса

С начала пандемии за сутки в стране скончалось больше всего инфицированных коронавирусной инфекцией. Венгрия в ЕС находится на третьем месте по заболеваемостью COVID-19.

За последние сутки COVID-19 заразились почти 5,5 тыс. человек

В Венгрии за минувшие 24 часа зафиксировано рекордное количество смертей пациентов от коронавируса за все время эпидемии. Умерло 252 человека, сообщает издание Hungary Today.

До этого суточное количество смертей было зарегистрировано 20 марта. В этот день болезнь забрала жизни 227 венгров.

За последние сутки в стране COVID-19 заразились 5 480 человек. На сегодня болеют свыше 189 тысяч граждан, из них госпитализировано 11,8 тысяч, а в реанимационных отделениях находятся 1 389 пациентов с коронавирусом.

Европейский центр по контролю и предупреждению заболеваний ставит Венгрию на третье место в ЕС по показателям заболеваемости на душу населения, после Чехии и Эстонии.

В Венгрии проживает около 10 млн человек.

Ранее мы писали, что в Венгрии одобрили COVID-вакцины Covishield и CanShino.

До этого сообщалось, что глава МИД Венгрии привился Спутником V российского производства. Венгрия рассчитывает получить 680 тысяч доз вакцины из РФ в ближайшие недели.

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