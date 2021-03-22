В США готовят новый пакет поддержки экономики на $3 трлн

Пакет будет направлен на долгосрочную перспективу и затронет развитие национальной инфраструктуры и переход к чистой энергетике.

В США экономические советники президента Джо Байдена готовят новый пакет мер по поддержке экономики на $3 трлн. Об этом сообщает The New York Times во вторник, 23 марта.

Отметим, что Конгресс США только утвердил антикризисный пакет мер на $1,9 трлн. Новый пакет будет направлен на более долгую перспективу и коснется развития национальной инфраструктуры и перехода к чистой энергетике.

Для более легкого одобрения Конгрессом его, вероятно, разобьют на несколько меньших пакетов.

Первый пакет - о развитии инфраструктуры, в том числе чистой энергетики и 5G. Деньги пойдут на широкополосную связь в сельской местности, повышение квалификации миллионов работников, строительство доступных и энергоэффективных жилых домов. В частности, около $1 трлн намерены пустить на строительство дорог, мостов, железных дорог, портов, станций зарядки электромобилей, модернизацию электросетей.

Второй пакет - социальная сфера. Речь идет о бесплатном образовании в общественных колледжах, общедоступных детских садах и национальной программе оплачиваемых отпусков. Часть расходов могут покрыть за счет повышения налогов для крупного бизнеса и принуждения транснациональных корпораций платить в США налоги с доходов, полученных за рубежом.

Согласно с предыдущим пакетом помощи, американцы получат по $1400 помощи из-за пандемии. Меры были призваны поддержать малый бизнес, безработных и семьи с детьми.

Напомним, что в США 2020 год стал самым смертоносным в истории. Коронавирус стал третьей причиной смерти в стране после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

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