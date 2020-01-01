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Страны ЕС поддержали проект "паспорта COVID-вакцинации"

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Для создания зеленого сертификата вакцинации "техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу", пояснили в ЕК.
Страны ЕС поддержали проект зеленого сертификата вакцинации
Страны ЕС поддержали проект зеленого сертификата вакцинации

Страны Евросоюза поддержали проект цифрового зеленого сертификата COVID-вакцинации. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам во вторник, 23 марта.

"Страны ЕС поддержали проект Еврокомиссии по введению зеленого цифрового сертификата в ЕС. Однако чтобы обеспечить его создание к июню, нам фактически нужно оцифровать вакцинацию, нашим техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу", - сказал Шефчович.

Напомним, что ранее в ЕС представили проект цифрового сертификата о COVID-вакцинации. Сертификат будет содержать данные о тестах на COVID-19, а также о сроках перенесенной болезни.

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Теги: ЕС, вакцина, Евросоюз, паспорт, пандемия, вакцинация, Еврокомиссия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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