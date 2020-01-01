Анархисты из Украины и РФ: в Минске назвали участвовавших в акциях протеста

В акции протеста после выборов якобы были вовлечены представители анархистов из Украины и России. Они находятся под стражей, против них расследуются уголовные дела.

Акции протеста начались в августе 2020 года после оглашения результатов выборов Telegram/NEXTA Live

После выборов президента в Беларуси в акциях протеста принимали участие члены анархистских движений из Украины и России. Об этом заявил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско, пишет ТАСС.

"Деятельность этой преступной организации носила международный характер - вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации… В отношении значительного числа анархистов также расследуются уголовные дела, указанные лица находятся под стражей, они непосредственно по идеологическим соображениям участвовали в массовых беспорядках, преследовали свои цели", - заявил Паско.

Он добавил, что представители анархистских движений из соседних государств протестовали не только в столице Беларуси, но и в других городах страны.

Тем временем в Киеве прошла акция в поддержку белорусов.В центре столицы собрались несколько десятков человек и бело-красно-белыми флагами - среди них как украинцы, так и белорусы.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина требовала "душить Беларусь". Также Лукашенко обвинил Украину в желании "парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet