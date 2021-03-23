Премьера Норвегии допросила полиция из-за нарушения карантина

Глава правительства Норвегии, выступающая за карантин, нарушила правила социального дистанцирования, празднуя свой день рождения на горном курорте.

В Норвегии полиция допросила премьер-министра Эрне Солберг за то, что та нарушила условия карантина на праздновании своего дня рождения в прошлом месяце, пишет Европейская правда.

"Мы начали расследование, в рамках которого допросили премьер-министра. Мы взяли инициативу, допрос начался, но формально он еще не закончен", - заявил во вторник, 23 марта, инспектор полиции Пер Мортен Сендинг.

Он добавил, что завершить расследование правоохранители намерены на этой неделе.

Солберг отмечала свое 60-летие на горном курорте. На ее юбилее присутствовали 13 человек, тогда как согласно правительственному распоряжению разрешаются мероприятия с участием не более 10 человек.

Сама премьер уже извинилась за вечеринку с нарушением карантинных правил.

"Мы запланировали ужин в ресторане, который, по нашему мнению, отвечал коронавирусным рекомендациям. Это было в ресторане, где мы забронировали три отдельных столика и соблюдали дистанцию", - отчиталась Солберг.

Вечеринку резко раскритиковали в стране.

Премьеру грозит штраф в размере 10 тысяч крон (1 165 долларов).

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Новой Зеландии подал в отставку из-за нарушений карантина. Дэвид Кларк дважды нарушил режим самоизоляции: во время велосипедной прогулки и пикника на пляже.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласился заплатить штраф за нарушение карантина. Он побывал в кафе в Хмельницком. Владельцы кофейни обслужили президента в помещении, хотя посетителей было разрешено размещать только на открытых площадках.



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