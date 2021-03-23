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МИД РФ обвинил Болгарию в "шпиономании"

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вчера МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Москва обещает ответить.
МИД РФ обвинил Болгарию в "шпиономании"

В МИД России заявили об "обострении антироссийской шпиономании" в Болгарии и пообещали зеркальный ответ на высылку своих дипломатов. Об этом говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой во вторник, 23 марта.

Накануне МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России.

"Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США", - заявила Захарова.

Она призвала Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", поскольку это, по ее словам, наносит ущерб национальным интересам самой Болгарии.

"Согласно дипломатической практике Российская Федерация оставляет за собой право на" зеркальные "меры", - добавила Захарова.

Напомним, на прошлой неделе спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе двух сотрудников Минобороны, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу России. Им грозит более 20 лет тюрьмы.

После этого премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что власти республики готовы объявить персонами нон грата сотрудников российского посольства из-за дела о шпионаже. 

 

Отметим, в декабре Болгария выслала военного атташе России.

 

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Теги: шпионаж, МИД РФ, Болгария, дипломат, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    23.03.2021, 17:52
Оценка:  +7
Духовный_скреп
Машка алкоголичка рот на фото раззявила))Сушняк видимо...
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