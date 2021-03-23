Во Франции сотрудник консульства торговал украденными велосипедами

Водителю российского дипломата удалось украсть и перепродать 300 велосипедов на общую сумму 100 тысяч евро.

Сотрудника консульства РФ в Страсбурге подозревают в краже велосипедов и их перепродаже. Как сообщило издание France Bleu , в феврале он был задержан, однако смог уехать в Россию, избежав допроса.

Отмечается, что расследование инцидента началось после того, как в начале февраля у бывшего первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля украли электрический велосипед. Это произошло недалеко от здания французского представительства Совета Европы.

Через несколько дней Фонтанель обнаружил, что пропавший велосипед продается на сайте объявлений Leboncoin за полцены. Он уведомил об этом полицию и сотрудники правоохранительных органов назначили встречу с продавцом.

Она состоялась перед входом в консульство России, причем подозреваемый вышел из здания дипведомства с фальшивым счетом, на котором была печать учреждения. Задержанным оказался 40-летний водитель российского дипломата. По информации издания, с помощью сайта объявлений ему удалось перепродать более 300 угнанных велосипедов на общую сумму около 100 тысяч евро. Подозреваемого заключили под стражу, однако из-за дипломатического иммунитета вскоре он оказался на свободе. Правоохранителям также не удалось вызвать его на допрос – в дипучреждении заявилии, что мужчина вернулся в Россию из-за проблем со здоровьем. По данным СМИ, российские дипломаты выдали подозреваемому новый паспорт и тайно переправили во Франкфурт. Позже в генконсульстве РФ в Страсбурге прокомментировали инцидент. "Действительно, 14 февраля 2021 года страсбургской полицией в момент продажи частному лицу электровелосипеда был задержан сотрудник Генконсульства и доставлен в отделение полиции, где был допрошен. Обвинение ему предъявлено не было, ограничений по передвижению не наложено, подписка о невыезде не взята", – говорится в заявлении дипведомства, которое цитирует РБК. Российские дипломаты подтвердили, что указанный сотрудник уехал из Франции 18 февраля из-за ухудшения состояния здоровья, а все "тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов" назвали "бездоказательными". Ранее сообщалось, что в центре Киева похитили велосипед у сотрудника посольства Нидерландов в Украине. В РФ арестовали россиянина напавшего на сотрудника консульства Украины

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