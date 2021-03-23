Во Франции сотрудник консульства торговал украденными велосипедами
Она состоялась перед входом в консульство России, причем подозреваемый вышел из здания дипведомства с фальшивым счетом, на котором была печать учреждения. Задержанным оказался 40-летний водитель российского дипломата.
По информации издания, с помощью сайта объявлений ему удалось перепродать более 300 угнанных велосипедов на общую сумму около 100 тысяч евро.
Подозреваемого заключили под стражу, однако из-за дипломатического иммунитета вскоре он оказался на свободе. Правоохранителям также не удалось вызвать его на допрос – в дипучреждении заявилии, что мужчина вернулся в Россию из-за проблем со здоровьем.
По данным СМИ, российские дипломаты выдали подозреваемому новый паспорт и тайно переправили во Франкфурт.
Позже в генконсульстве РФ в Страсбурге прокомментировали инцидент.
"Действительно, 14 февраля 2021 года страсбургской полицией в момент продажи частному лицу электровелосипеда был задержан сотрудник Генконсульства и доставлен в отделение полиции, где был допрошен. Обвинение ему предъявлено не было, ограничений по передвижению не наложено, подписка о невыезде не взята", – говорится в заявлении дипведомства, которое цитирует РБК.
Российские дипломаты подтвердили, что указанный сотрудник уехал из Франции 18 февраля из-за ухудшения состояния здоровья, а все "тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов" назвали "бездоказательными".
Ранее сообщалось, что в центре Киева похитили велосипед у сотрудника посольства Нидерландов в Украине.
В РФ арестовали россиянина напавшего на сотрудника консульства Украины
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Хотів би, можливо, по іншому, але зась - скрєпи