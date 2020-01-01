Жителя Минска посадили на 15 суток за вывешенный флаг Канады

Белоруса посадили на 15 суток за то, что он в своей квартире вывесил канадский флаг, имеющий запрещенное в Беларуси сочетание цвета.

Суд в Минске приговорил местного жителя к 15 суткам ареста за то, что он вывесил в окне своей квартиры флаг Канады. Перед этим в милиции он писал объяснительную о причинах размещения флага другой страны, пишет Еврорадио.

Белорус проживает в центре столицы страны. Он и его супруга поддерживали акции протесты против Александра Лукашенко и в своем окне вывесили бело-красно-белый флаг, использующийся оппозицией.

В декабре данная символика была приравнена властями к несанкционированной акции и за нее ввели крупные штрафы. Тогда пара вывесила в окне канадский флаг.

Через пару месяцев мужчину у дома задержали милиционеры и доставили в райотдел, где ему пришлось писать объяснительную, почему он разместил на своей жилплощади флаг иностранного государства.

"Муж объяснил это тем, что молодежный чемпионат по хоккею проходил в январе, и он болел за сборную Канады", - рассказала супруга арестованного.

Одной объяснительной дело не закончилось. Через несколько дней мужчину арестовали в его квартире. Канадский флаг милиция конфисковала.

Белорус был приговорен к административному аресту из-за "неподчинения законным приказам сотрудника милиции".

Жена утверждает, что муж добровольно оделся и последовал за правоохранителями. Об этом идет речь и в рапорте силовиков. Однако затем, по словам милиции, возле РОВД, он якобы отказался выходить из милицейской машины, "уперся ногами и схватился за их (милиционеров, - ред.) форму".

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко увидел возле флагов протестующих портреты Гитлера. Политик также прокомментировал использование протестующими бело-красно-белых флагов.

Также мы писали, что в Беларуси лыжников обвинили в проведении митинга. Были Задержаны восемь мужчин и 11 женщин, катавшихся на лыжах. Людей доставили в райотдел для разбирательств. Правозащитники утверждают, что у них не было символики и они не выкрикивали лозунгов.



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