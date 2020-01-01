Дроны сняли зрелищное видео извержения вулкана
В Исландии местные жители с помощью дронов сняли на видео извержение вулкана и потоки раскаленной лавы.
В Исландии извержение вулкана Фаградалсфьяль местные жители сняли на видео с помощью беспилотника. Видео опубликовано в YouTube.
На кадрах зрелищных роликов видно жерло извергающегося вулкана и потоки раскаленной лавы.
Один их авторов видео отметил, что боялся больше не увидеть своего дрона. Беспилотники смогли не только снять извержение, но и вернуться обратно.
Напомним, в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль, который до этого не проявлял себя 900 лет.
Также сообщалось, что на острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна.
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