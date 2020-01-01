Блинкен и Столтенберг обсудили ситуацию вокруг РФ, Китая и Афганистана

Стороны обсудили отношения с Россией, деятельность Китая, проблему вывода войск из Афганистана и концепцию НАТО-2030.

Госсекретарь США и генсек НАТО на встрече в Брюсселе обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг России, Китая и Афганистана. А также обговорили концепцию НАТО-2030. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, пишет ТАСС.

Блинкен и Столтенберг пришли к обоюдному согласию о важности продолжения консультаций по Афганистану.

Госсекретарь США и глава Североатлантического альянса также выразили "обеспокоенность злонамеренной деятельностью России и Китая, усилия по распространению дезинформации, а также контроль над вооружениями и региональные вопросы безопасности".

Помимо этого сторонами обсуждался доклад по концепции НАТО-2030, который закладывает основу для адаптации Альянса к новым стратегическим реалиям, в том числе и к климатическим изменениям на планете.

Отметим, что в Брюсселе 23 и 24 марта проходит встреча глав МИД стран-участниц НАТО с участием представителя новой администрации США - госсекретаря Энтони Блинкена.

Также сообщалось, что в Брюсселе Блинкен заявил, что США намерены оживить партнерство с союзниками по НАТО. В свою очередь Столтенберг отметил, что с приходом Джо Байдена у НАТО появилась уникальная возможность начать новую главу в трансатлантических отношениях.

Ранее Столтенберг назвал главные угрозы НАТО и ЕС. Это РФ, терроризм и климатические изменения.

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