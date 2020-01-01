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Три из четырех COVID-прививок в мире приходятся на десять стран

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Механизм COVAX под угрозой из-за высокого спроса на вакцины в странах с высокими доходами, говорят в ВОЗ.
Более 75% прививок от коронавируса в мире приходятся на 10 стран
Более 75% прививок от коронавируса в мире приходятся на 10 стран

Поставок COVID-вакцин через механизм COVAX под угрозой из-за высокого спроса на препараты в богатых странах - сейчас 76% вакцинаций приходится всего на десять стран мира. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник, 23 марта.

"В мире уже сделано 459 млн прививок, однако 76% из них приходятся всего на 10 стран", - сказал Гебрейесус.

"Успех COVAX подвергается риску вследствие спроса на вакцины в некоторых государствах с высокими и средними доходами", - добавил глава ВОЗ, отметив, что до сих пор вакцинация "не была настолько равноправной, как хотелось бы".

При этом через механизм COVAX уже поставлено более 32 млн доз вакцин "57 государствам и экономикам". До мая общий объем поставок достигнет 237 млн доз, рассчитывают в организации.

Гебрейесус подчеркнул, что победить пандемию можно только, если относиться к охране здоровья как к "инвестиции в более безопасный, справедливый и процветающий мир", а не как к "трате средств".

Глава ВОЗ также напомнил, что за пандемией COVID-19 придет следующая и "страны продолжат сталкиваться с мириадами вызовов в сфере здравоохранения". Гебрейесус поддержал инициативы Индии и ЮАР, предложивших в ВТО устранить барьеры в сфере прав интеллектуальной собственности, мешающие налаживанию широкого производства вакцин от коронавируса в мире.

"Если сейчас не время проявить гибкость, то когда? Это беспрецедентная ситуация", - подытожил Гебрейесус.

Напомним, что на вакцинацию записались 300 тысяч украинцев. Больше всего граждан Украины записалось на инъекцию от коронавируса через приложение и сайт Дія.

Также сообщалось, что страны ЕС поддержали проект "паспорта COVID-вакцинации". Для создания зеленого сертификата вакцинации "техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу", пояснили в ЕК.

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Теги: вакцина, ВОЗ, пандемия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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