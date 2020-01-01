Вечный Нетаньяху. Парламентские выборы в Израиле

В Израиле во вторник, 23 марта, проходят четвертые за два года парламентские выборы, явка достаточно высокая.

В Израиле проходят парламентские выборы. Четвертые за неполные два года. Политический раскол в стране настолько велик, что с апреля 2019 года партии не могут сформировать дееспособное правительство.

Бесконечные кампании уже обошлись стране в миллионы долларов, работа парламента фактически парализована, но это не особо мешает Израилю, например, быть страной с лучшими темпами вакцинации от коронавируса в мире.

Корреспондент.net следит за новыми парламентскими выборами в Израиле.

Большая явка

День выборов по закону в Израиле является выходным.

Израильская пресса пишет, что на участках для голосования многолюдно, в одной из школ на юге Тель-Авива к урнам выстроились в очереди десятки людей.

"Четвертые выборы за два года подрывают доверие общества. У вас, граждане, есть возможность на это повлиять", - сказал президент Израиля Реувен Ривлин на участке, обращаясь к согражданам.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара также проголосовали во вторник на другом участке в Иерусалиме. "Я призываю всех выйти из дома и реализовать право голоса", - заявил глава Кабмина.

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Непотопляемый Биби

Главным игроком израильской политики остается Биньямин Нетаньяху. Пост премьер-министра он занимает дольше всех в истории Израиля - с марта 2009 года, а до этого в 1996-99 годах.

Конец эпохе Нетаньяху не смогли положить даже возбужденные против него уголовные дела по обвинению в коррупции.

Есть все шансы у Биби победить и на текущих выборах. Возвращение Израиля к нормальной жизни, ставшее возможным благодаря развернутой Нетаньяху кампании по вакцинации, удивительным образом совпало с выборами.

Даже, если его партии Ликуд и не получит единоличного контроля над парламентом, что наиболее вероятно, по мнению аналитиков, Нетаньяху все равно останется в выигрыше.

"Он останется у руля в качестве главы переходного правительства, и это его тоже устроит, - говорит политический обозреватель газеты Haaretz Алисон Каплан. - По сути, он существует в таком статусе уже давно - на протяжении всего периода последних трех выборов. И сейчас, судя по всему, снова останется у власти. Вопрос только в том, на долгий или короткий период".

Нетаньяху надеется, что такому исходу поспособствует то, как его правительство справилось с пандемией. На любую критику в среде политических оппонентов он отвечает данными о ходе вакцинанции и считает это одним из самых сильных своих козырей.

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Что будет после выборов

Через неделю после выборов президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с представителями прошедших в Кнессет партий, по итогам которых должен поручить одному из депутатов создать правительственную коалицию. Кандидатом в премьер-министры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но который вместе с тем в состоянии сформировать устойчивую коалицию, контролирующую хотя бы минимальное большинство - 61 из 120 мест в парламенте.

По прогнозам главного политического издания Израиля, газеты Haaretz, во вторник Ликуд Нетаньяху может набрать примерно 30 мест в парламенте.

Кроме нее в Израиле есть еще три крупные партии, которым прочат внушительные результаты: либеральная Йеш Атид (Есть будущее) Яира Лапида - порядка 20 мест, Ямин Хадаш (Новые правые) Нафтали Беннета - больше 12 и партия бывшего соратника Биби Гидеона Саара Новая Тиква хадаша (Новая надежда) - больше 10.

Лидеры всех этих партий твердо заявили, что ни за что не войдут в коалицию с Нетаньяху. Правда, есть мнение, что при определенных условиях Нафтали Беннета можно будет убедить.

Он когда-то был членом Ликуда и работал главой канцелярии Нетаньяху. Беннет - правоцентрист, и в отличие от других крупных игроков не возражает против коалиции с ультраортодоксами, которые остаются преданными союзниками Нетаньяху и будут первыми, с кем он заключит договор.