База США в Сирии обстреляна ракетами

Американская военная база, расположенная в районе нефтегазового месторождения, подверглась ракетному обстрелу. Есть пострадавшие.

Никто ответственность за обстрел на себя пока не взял timesofisrael.com

Расположенную в сирийской провинции Дейр-эз-Зор военную базу США обстреляли ракетами. Со стороны американских военнослужащих есть пострадавшие, сообщает Интерфакс.

Обстрел произошел на газовом месторождении Конико на севере провинции.

О том, кто совершил нападение, пока не сообщается. Другие подробности не приводятся.

До этого Минобороны Турции заявляло об обстреле своей территории со стороны Сирии. Люди не пострадали, разрушений нет.

Ранее Турция заявила об обстреле больницы в Идлибе силами режима Башара Асада. Погибли шесть человек.

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