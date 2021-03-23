Греция открыла границы для израильских туристов с COVID-сертификатом

Гражданам Израиля надо будет предъявить сертификат о вакцинации. Тогда въезжающим не грозит пребывание на карантине.

Греция начала принимать туристов из Израиля после того, как между странами была заключена договоренность о приеме граждан с сертификатом о COVID-прививках. Теперь израильтянам по прибытию в Грецию не надо проходить карантин, пишет Европейская правда.

О том, что Греция согласовала и одобрила израильский "зеленый паспорт", сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис. Сертификат означает, что его владелец привит от коронавируса или же выздоровел после перенесенного заболевания.

Туристы из Израиля теперь могут не проходить карантин.

Также стороны обговорили лимит въезжающих в Грецию – 10 тысяч граждан Израиля в неделю.

Позже, согласно информации израильского издания Haaretz, стало известно, что Греция лимит на количество приезжих отменила, но снова требует представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Ранее сообщалось, что в Израиле первую дозу COVID-вакцины получили 50% населения. До конца марта власти планируют привить всех израильтян, старше 16 лет, что позволит открыть страну уже в апреле.

Добавим, Греция намерена открыть страну для туристов в середине мая.

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