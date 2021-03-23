Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Греция открыла границы для израильских туристов с COVID-сертификатом

Комментариев: 0
Гражданам Израиля надо будет предъявить сертификат о вакцинации. Тогда въезжающим не грозит пребывание на карантине.
Греция установила лимит туристов в неделю
Греция установила лимит туристов в неделю

Греция начала принимать туристов из Израиля после того, как между странами была заключена договоренность о приеме граждан с сертификатом о COVID-прививках. Теперь израильтянам по прибытию в Грецию не надо проходить карантин, пишет Европейская правда.

О том, что Греция согласовала и одобрила израильский "зеленый паспорт", сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис. Сертификат означает, что его владелец привит от коронавируса или же выздоровел после перенесенного заболевания.

Туристы из Израиля теперь могут не проходить карантин.

Также стороны обговорили лимит въезжающих в Грецию – 10 тысяч граждан Израиля в неделю.

Позже, согласно информации израильского издания Haaretz, стало известно, что Греция лимит на количество приезжих отменила, но снова требует представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Ранее сообщалось, что в Израиле первую дозу COVID-вакцины получили 50% населения. До конца марта власти планируют привить всех израильтян, старше 16 лет, что позволит открыть страну уже в апреле.

Добавим, Греция намерена открыть страну для туристов в середине мая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, вакцина, Греция, паспорт, вакцинация, сертификация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь