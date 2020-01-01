Столтенберг объяснил увеличение ядерного потенциала Британии

Великобритания отреагировала на аналогичные действия России и Китая относительно ядерного оружия, пояснил глава НАТО.

Великобритания решила увеличить запас ядерного оружия в ответ на модернизацию Россией и Китаем своих арсеналов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД стран Альянса во вторник, 23 марта.

"Проблема в том, что мы видим, что Россия и Китай реализуют модернизацию их систем ядерного арсенала, с более продвинутым оружием. Поэтому я говорил с премьером [Великобритании] Борисом Джонсоном вчера и главой МИД [Домиником] Раабом, и у них точно то же объяснение: корректировка политики Великобритании связана с увеличением способностей России и Китая", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что "цель НАТО - мир без ядерного оружия".

"Однако пока в мире есть ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", - подытожил глава НАТО.

Как сообщалось, Великобритания планирует прекратить сокращение своих ядерных боеголовок и увеличить их максимальное количество с 180 до 260.

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