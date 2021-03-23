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В 2019 году в ЕС зафиксировали самую низкую рождаемость за почти 60 лет

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В среднем на одну женщину в странах Евросоюза приходятся 1,53 детей. Самый высокий этот коэффициент во Франции, самый низкий - на Мальте.
В 2019 году в странах ЕС родилось наименьшее количество детей с 1962 года
В 2019 году в странах ЕС родилось наименьшее количество детей с 1962 года
dw.com

В 27 странах ЕС в 2019 году общее количество новорожденных составило 4,17 миллиона - наименьший показатель с 1962 года. Об этом свидетельствуют данные Eurostat во вторник, 23 марта.

В среднем в ЕС в 2019 году на одну женщину приходилось 1,53 детей. Это самый низкий показатель с 2013 года, когда он равнялся 1,51. Во Франции в позапрошлом году он оказался самым высоким - 1,86, далее следуют Румыния (1,77), Чехия, Ирландия, Швеция (по 1,71) и Дания (1,70). Самым низким этот коэффициент был на Мальте (1,14), в Испании (1,23), Италии (1,27), на Кипре (1,33), в Греции и Люксембурге (по 1,34).

Кроме того, с 2013 года увеличился и средний возраст родившей первого ребенка женщины: с 28,8 до 29,4 года.

Наибольшее число детей во всех 27 странах, которые в настоящее время входят в Евросоюз, родилось в 1964 году - 6,82 млн.

Согласно докладу Еврокомиссии Последствия демографических изменений за июнь 2020 года, к 2070 году количество людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тогда же все население ЕС будет составлять не более 4% общемирового.

Напомним, что за десятилетие рождаемость в Украине упала на 40%. За десять лет численность населения Украины сократилась почти на 2,26 миллиона человек. Прошлый год был худшим по рождаемости.

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Теги: ЕС, дети, Евросоюз, рождаемость, население, мирное население, численность населения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    23.03.2021, 21:30
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Маски мешают и карантин.
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