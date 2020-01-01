Принц нашел работу. Чем займется Гарри

Принц Гарри, который остался без денег королевской семьи после переезда в США, нашел себе работу.

Принц Гарри и Меган Маркл не сходят с первых полос газет после своего громкого интервью, в котором они обвинили королевскую семью в расизме. Мегна и вовсе уже в следующие президенты США пророчат. Гарри же пока просто нашел первую полноценную работу в жизни. И это в 36 лет.

Психическое здоровье

Гарри получил пост директора по взаимодействию в калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем.

В его обязанности будет входить принятие стратегических решений по предлагаемым услугам, планирование благотворительной деятельности, а также общественные выступления по вопросам, касающимся психического здоровья.

Компания BetterUp, основанная в 2013, предоставляет профессиональные психологические консультации и коучинг. Компания включает в себя сеть из более чем 2 тыс. коучей. Платформой пользуются многие крупные компании, в том числе Hilton Worldwide Holdings Inc., Chevron Corp., Salesforce.com и другие.

На сайте BetterUp принц Гарри представлен как ветеран военных действий, активный пропагандист психического здоровья и защитник окружающей среды.

"Я хочу помочь в том, чтобы воздействовать на жизнь людей, - заявил принц Гарри в интервью газете Wall Street Journal. - Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личностного развития и расширения кругозора, а также для повышения качества жизни в целом".

Должность, на которой придется трудиться принцу, представляет собой что-то вроде советника по вопросам влияния (Сhief Impact Officer). Эта позиция достаточно редка в компаниях, чаще ее можно встретить в некоммерческой сфере — в таких организациях, как Amnesty International USA.

У Гарри не будет в подчинении сотрудников, но ему придется появляться в штаб-квартире компании в Сан-Франциско и принимать участие в общих собраниях.

Собственный опыт

Принц Гарри не раз признавался в собственных психологических проблемах, которые ему постоянно приходилось преодолевать с самого детства, в частности, в том, как трудно ему было смириться с гибелью матери, принцессы Дианы.

Он также рассказывал о том, как ему самому пришлось прибегнуть к помощи психологов после того, как он почти 20 лет старался не думать о смерти матери и "выключил все свои эмоции".

Предыдущие работы

Гарри около 10 лет служил в армии. Он начал службу в рядах британских вооруженных сил в 2005 году после окончания престижной военной академии в Сандхерсте. В начале своей карьеры он попросил, чтобы его направили служить в Ирак, где британские военные участвовали в столкновениях с повстанцами. Сначала эта командировка была разрешена, однако затем решение было пересмотрено из-за опасений, что боевики могут начать охоту за принцем, чтобы убить или похитить его.

В 2007 году Гарри был направлен в Афганистан, где два с половиной месяца служил диспетчером вертолетов, принимавших участие в боях с талибами. Командировка принца держалась в секрете, и он был срочно эвакуировать из Афганистана, когда иностранная пресса сообщила, что он находится там. В конце 2012 - начале 2013 принц Гарри провел пять месяцев в Афганистан в качестве пилота военного вертолета Apache, он совершал боевые вылеты, его служба там не держалась в секрете.

Покинул службу он в 30 лет в звании капитана.