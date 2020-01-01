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Франция призвала РФ конструктивно сотрудничать по Минску и Нормандии

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Россия несет полную ответственность за переговоры в ТКГ и в нормандском формате. От сторон ждут выполнения Минских договоренностей.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
The National

В Министерстве иностранных дел Франции заявили об ответственности России за переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе в Минске и нормандском формате. В МИД считают, что РФ несет полную ответственность, говорится в заявлении ведомства.

"Мы призываем все стороны полностью выполнить Минские договоренности и особо подчеркиваем ответственность России за конструктивное участие в нормандском формате и Трехсторонней контрактной группе для разрешения продолжающегося конфликта", - говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что обе сторон конфликта, Украина и РФ, предложили свое видение урегулирования ситуации на Донбассе. Все предложения в нормандском формате тщательно прорабатываются.

"Франция и Германия работают ради сближения позиций сторон с учетом поиска взаимоприемлемого и компромиссного решения", - подчеркнули в МИД.

СМИ: РФ внесла предложения по нормандским встречам

Как сообщалось ранее, Украина выступила с инициативой по Донбассу. Инициативы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей должны начать реализовываться к Пасхе - 2 мая
 

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Теги: Россия, Франция, сотрудничество, минские договоренности, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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