КНДР запустила нескольких ракет малой дальности - WP

Ракетные испытания являются первым прямым вызовом от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, считают аналитики.

В прошедшие выходные Северная Корея провела пуск нескольких ракет малой дальности. Об этом во вторник, 23 марта, со ссылкой на источник сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

"Северная Корея на прошлой неделе произвела пуски нескольких ракет малой дальности", - говорится в сообщении газеты.

По данным газеты, ранее представители министерства обороны США предупреждали, что разведывательные данные указывают на то, что КНДР планирует испытания ракет.

"Ракетные испытания, о которых ранее не сообщалось, представляют собой первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену, чьи помощники пока не обозначили свой подход к ядерной угрозе со стороны КНДР", - указывает издание.

На прошлой неделе глава Северного командования США генерал Глен Ван Херк на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем может возобновить испытательные пуски своих межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, действиями последних лет Пхеньян дал понять, что более не связан мораторием на ядерные и ракетные испытания, который был объявлен в 2018 году.

Ранее, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации президента Джо Байдена сообщало, что США почти месяц не могут связаться с КНДР по разным дипломатическим линиям. Источник агентства отмечал, что активный диалог между США и Северной Кореей, по всей видимости, не велся уже более года.

Сразу после вступления Байдена в должность сообщалось, что США планирует подготовить новую стратегию в отношении Северной Кореи и проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

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