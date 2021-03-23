В Нидерландах карантин продлили еще на месяц

Комендантский час в стране будет начинаться не в 21.00, а в 22.00, объявил и.о. премьер-министра страны Марк Рютте.

Общенациональный карантин в Нидерландах продлен по решению правительства до 20 апреля, сообщил премьер-министр Марк Рютте. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает пресс-служба правительства.

"Число инфицирования коронавирусом продолжает расти, как и количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Третья волна становится очевидной, поэтому меры, принимаемые в настоящее время, будут продлены", - заявил Рютте.

Как уточняется, в действующих ограничениях будет одно изменение: с 31 марта комендантский час в Нидерландах будет начинаться на час позже, в 22.00 вместо 21.00.

Также власти рекомендовали голландцам не выезжать за пределы страны до 15 мая.

"Поездки за границу следует осуществлять только в случае крайней необходимости", - говорится в сообщении.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1,2 млн человек. Свыше 16,3 тыс. инфицированных умерли.

Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час. В начале марта меры были немного ослаблены: открылись начальные и средние школы, была разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, при соблюдении строгих условий смогли открыть двери магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости.

Напомним, в Амстердаме на протестах против карантинных ограничений задержали 58 человек.

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