Американка почти 20 лет бесплатно летала по миру

Впервые Мэрилин бесплатно полетела в Копенгаген в 2002 году, во второй раз она отправилась в Париж.

В международном аэропорту О'Хара в городе Чикаго, США, задержали 69-летнюю Мэрилин Хартман, которая почти 20 лет летала авиарейсами без билета. Задержание произошло спустя два дня после интервью, в котором Хартман заявила, что прекращает свои путешествия. Об этом пишет Insider.

"Впервые она села "зайцем" в самолет в 2002 году и бесплатно долетела до Копенгагена. Также ей удалось проникнуть на рейсы в Сиэтл, Феникс, Филадельфию, Атланту, Сан-Франциско, Лондон. За последние 19 лет Мэрилин Хартман удалось проникнуть на 30 авиарейсов без билета", - пишет издание.

"Я никогда не садилась в самолет сама - меня всегда пропускали. То есть я проходила через линию безопасности без посадочного талона. Я просто следовала за кем-то. Например, парень нес синюю сумку, и когда я попадала в очередь на досмотр, служба безопасности просто пропускала меня. Сотрудники думали, что я с тем парнем с синей сумкой", - рассказала Хартман.

В 2014 году женщину впервые арестовали, когда она летела из города Сан-Хосе, штат Калифорния, в Лос-Анджелес. Судьи предупреждали, чтобы она отказалась от этой незаконной практики, однако уже через семь месяцев Мэрилин села на самолет без билета.

После первого ареста Мэрилин неоднократно задерживали. В аэропорту О’Хара ее уже знали в лицо. В 2019 году за Хартман установили электронную слежку. Женщину признали недееспособной из-за ее психических расстройств. Сама Мэрилин оправдывает свои правонарушения тяжелым детством.

Теперь же, как говорят правоохранители, женщине может грозить реальный срок в тюрьме, поскольку еще один испытательный ей не дадут.

Напомним, в США бездомный мужчина проник на авиабазу Эндрюс с президентским самолетом Air Force One и провел там пять часов.

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