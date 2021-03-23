ЕС отложил пересмотр отношений с Россией до следующего очного саммита

Председатель Евросовета "повторил призыв ЕС к российским властям освободить господина Навального и провести прозрачное расследование покушения на него".

Обсуждение новой стратегии Европейского союза в отношении России отложено до следующей очной встречи глав государств объединения. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, его письмо во вторник, 23 марта, опубликовано на сайте ЕС.

"Что касается России, то я предлагаю информационный пункт в повестке дня и поделюсь с вами результатами моих последних контактов с президентом Путиным в преддверии более стратегических дебатов по этому вопросу на нашем следующем, очном заседании Европейского совета", - написал Мишель в письме, опубликованном во вторник вечером в Брюсселе.

Из-за пандемии коронавируса саммит лидеров ЕС, который пройдет 25-26 марта, состоится в онлайн формате. На видеоконференцию был приглашен президент США Джо Байден, говорится в письме председатель Евросовета. Основной темой саммита станет пандемия коронавируса в Европе.

Накануне состоялся телефонный разговор Мишеля с Путиным, в ходе которого глава Евросовета обозначил условия, позволяющие, по его мнению, урегулировать существующие разногласия между сторонами.

"С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека", - отмечается в коммюнике пресс-службы Евросовета по итогам разговора Путина и Мишеля.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Евросоюз в разрушении отношений с РФ.

Ранее в ЕС перечислили основные разногласия с Россией. Евросоюз напомнил о действиях России на Донбассе и в Крыму, нарушениях прав человека, гибридных и кибератаках на страны ЕС и деле Алексея Навального.

Также, Госсекретарь США и генсек НАТО на встрече в Брюсселе обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг России, Китая и Афганистана.

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