Остров Свободы cтал лидером по числу излечившихся от COVID-19

Куба делает ставку на фармакологическую промышленность. В стране на Острове Свободы сообщают о разработке пяти вакцин.

На Кубе зафиксирована самая низкая летальность от COVID-19 в мире

Остров Свободы стал мировым лидером по числу вылечившихся от COVID-19, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес. Об этом высокопоставленный дипломат во вторник, 23 марта, написал на своей странице в Twitter.

"На Кубе вылечилось 94,4 процента пациентов с COVID-19 - самый высокий показатель в мире", - заявил Родригес.

По последним данным местного минздрава, всего с начала пандемии на острове выявлено 68250 заразившихся коронавирусом, при этом зафиксирован 401 летальный случай.

Кроме того. он сообщил, что в стране заканчиваются испытания двух из пяти вакцинных препаратов.

"Наша страна делает ставку на фармакологическую промышленность, человеческие ресурсы и систему госуправления для противодействия пандемии на данном этапе", - добавил глава кубинского МИД.

Напомним, Куба произвела первую партию собственной вакцины от коронавируса COVID-19 под названием Soberana 02.

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