Остров Свободы cтал лидером по числу излечившихся от COVID-19
Остров Свободы стал мировым лидером по числу вылечившихся от COVID-19, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес. Об этом высокопоставленный дипломат во вторник, 23 марта, написал на своей странице в Twitter.
"На Кубе вылечилось 94,4 процента пациентов с COVID-19 - самый высокий показатель в мире", - заявил Родригес.
По последним данным местного минздрава, всего с начала пандемии на острове выявлено 68250 заразившихся коронавирусом, при этом зафиксирован 401 летальный случай.
Кроме того. он сообщил, что в стране заканчиваются испытания двух из пяти вакцинных препаратов.
"Наша страна делает ставку на фармакологическую промышленность, человеческие ресурсы и систему госуправления для противодействия пандемии на данном этапе", - добавил глава кубинского МИД.
Напомним, Куба произвела первую партию собственной вакцины от коронавируса COVID-19 под названием Soberana 02.
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