В США призвали ускорить введение санкций против Северного потока - 2

Сенаторы-демократы Роберт Менендес и Джин Шахин направили соответствующее письмо госсекретарю США Энтони Блинкену.

Сенаторы-демократы США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ускорить введение новых санкций против трубопровода Северный поток - 2. Об этом во вторник, 23 марта, сообщило агентство Reuters.

"Этот трубопровод должен быть остановлен, и ваше лидерство необходимо для достижения этой цели. Мы призываем, чтобы усилия, направленные на создание масштабного пакета санкций в отношении "Северного потока - 2", были ускорены", - цитирует Reuters текст письма.

Сообщается, что Госдепартамент оперативно не ответил на запрос агентства о комментарии.

Напомним, накануне в Госдепе предупредили участников Северного потока-2, что все попытки строительства газопровода Северный поток-2 отслеживаются и фиксируются американской стороной.

До этого сообщалось, что Швеция считает Северный поток-2 угрозой безопасности ЕС. Посол страны сообщил, что Швеция не смогла остановить прокладку российской трубы даже не смотря на то, что выступает против проекта.

Добавим, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Северный поток-2 грозит Украине и Польше экономически.

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