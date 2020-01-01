В Беларуси задержали главу Союза поляков

Представителя белорусского посольства в Варшаве вызвали в МИД Польши, где он получил "недвусмысленный сигнал" о недопустимости таких действий.

В белорусском Гродно вечером во вторник, 23 марта, задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. Министерство иностранных дел Польши вызвало представителя белорусского посольства в Варшаве и выразило ему протест, сообщается на сайте польского ведомства.

Как отметили в министерстве, представитель белорусской дипломатии "получил недвусмысленный сигнал" о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси по защите национальных меньшинств и двусторонним обязательствам по защите польского меньшинства.

"Деятельность Союза поляков в Беларуси направлена на сохранение польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучение польского языка", - подчеркнули в ведомстве.

Арест Анжелики Борис, по оценке польского МИД, "равносилен изгнанию польскости".

Ранее сообщалось, что жителя Минска посадили на 15 суток за вывешенный флаг Канады, который имеет запрещенное в Беларуси сочетание цветов - белого и красного.

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