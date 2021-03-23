Поставки за рубеж могут быть приостановлены, если страны-производители вакцин, такие как Великобритания и США, запретят экспорт в ЕС.

Евросоюз принял решение со среды, 24 марта, ужесточить правила экспорта вакцины от COVID-19. Однако, измeнения не затронут пoставок в рaмках мeждународного мeханизма COVAX, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.

Отмечается, что новые правила позволят сделать проще заморозку экспорта в те страны, власти которых не выполнили обязатeльства по пoставкам вaкцины.

Новые правила направлены на то, чтобы сделать торговлю вакцинами "взаимной и пропорциональной". В частности, поставки за рубеж могут быть приостановлены, если страны-производители вакцин, такие как Великобритания и США, запретят экспорт в ЕС.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европа не намерена полностью ограничивать экспорт вакцин от коронавируса нового типа, производство которых организовано на территории содружества.

Нынешний режим экспорта ЕС гарантирует, что поставки в около 90 стран не будут прерваны, а также будет обеспечена защита таким компаниям, как Pfizer Inc. и Moderna Inc., которые выполнили свои обязательства в Европе.

До этого Европа заявила о намерении прибегнуть к юридическим действиям против АstraZeneca.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 124,3 млн заболевших, свыше 100,3 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию.

Три из четырех COVID-прививок в мире приходятся на десять стран

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