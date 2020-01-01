Байден отреагировал на запуск ракет в КНДР

Американский лидер прокомментировал запуск ракет, который аналитики назвали первым вызовом от Ким Чен Ына Байдену.

Президент США Джо Байден отреагировал на запуск ракет в Северной Корее, заявив, что в Пхеньяне ничего не изменилось. Об этом в среду, 24 марта, сообщает Reuters.

Так, Байден заявил во вторник, что шаг Северной Кореи по испытаниям двух ракет малой дальности в течение выходных свидетельствует о том, что мало что изменилось в отношении правительства в Пхеньяне.

“Мы узнали, что ничего особо не изменилось”, - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об испытаниях ракет.

Напомним, накануне КНДР запустила нескольких ракет малой дальности. Аналитики сочли это первым прямым вызовом от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Ранее, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации президента Джо Байдена сообщало, что США почти месяц не могут связаться с КНДР по разным дипломатическим линиям. Источник агентства отмечал, что активный диалог между США и Северной Кореей, по всей видимости, не велся уже более года.

Сразу после вступления Байдена в должность сообщалось, что США планируют подготовить новую стратегию в отношении Северной Кореи и проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

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