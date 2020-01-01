Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Байден отреагировал на запуск ракет в КНДР

Комментариев: 0
Американский лидер прокомментировал запуск ракет, который аналитики назвали первым вызовом от Ким Чен Ына Байдену.
Джо Байден высказался о действиях КНДР
Джо Байден высказался о действиях КНДР
Matt Slocum / AP

Президент США Джо Байден отреагировал на запуск ракет в Северной Корее, заявив, что в Пхеньяне ничего не изменилось. Об этом в среду, 24 марта, сообщает Reuters.

Так, Байден заявил во вторник, что шаг Северной Кореи по испытаниям двух ракет малой дальности в течение выходных свидетельствует о том, что мало что изменилось в отношении правительства в Пхеньяне.

“Мы узнали, что ничего особо не изменилось”, - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об испытаниях ракет.

Напомним, накануне КНДР запустила нескольких ракет малой дальности. Аналитики сочли это первым прямым вызовом от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Ранее, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации президента Джо Байдена сообщало, что США почти месяц не могут связаться с КНДР по разным дипломатическим линиям. Источник агентства отмечал, что активный диалог между США и Северной Кореей, по всей видимости, не велся уже более года.

Сразу после вступления Байдена в должность сообщалось, что США планируют подготовить новую стратегию в отношении Северной Кореи и проводить курс на сдерживание Пхеньяна. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северная Корея, Байден, КНДР, баллистическая ракета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь