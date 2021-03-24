Суэцкий канал заблокировало севшее на мель судно

Несколько буксиров пытаются сдвинуть судно, однако, на это может уйти еще несколько дней. Тем временем в канале образовалась пробка.

В Египте грузовой контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное море. Из-за инцидента на месте образовалась пробка из морских судов, сообщает в среду, 24 марта, Sky News.

Судно под названием Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine село на мель в узком судоходном канале во вторник.

Из-за этого около 15 кораблей застряли за грузовым судном, в то время как южная часть канала также оказалась заблокирована.

Несколько буксиров окружили судно в попытке переместить его. По словам местного чиновника, этот процесс может занять до двух дней.

Справка: Суэцкий канал имеет ширину до 350 метров и глубину до 20 метров, он позволяет сообщения между Европой и Азией максимально коротким путем, вместо обхода Африки или перевозки грузов по суше.

Ранее сообщалось, что у берегов Финляндии сел на мель паром с сотнями пассажиров.

Перед этим у Аландских островов сел на мель еще один пассажирский паром. Тогда на борту судна находились 207 пассажиров и 74 члена экипажа.

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