Власти Гонконга и Макао остановили вакцинацию препаратом Pfizer

Гонконг получил сообщение от дистрибьютора вакцины Pfizer/BioNTech, что в партии вакцин были обнаружены дефекты упаковки, связанные с закрытием бутылки.

Власти Гонконга и Макао остановили использование вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, из-за дефектной упаковки. Компания Shanghai Fosun Pharmaceutical заявила в среду, 24 марта, что проводит расследование вместе с BioNTech. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник. 23 марта, Гонконг заявил, что получил сообщение от Fosun Industrial, дистрибьютора вакцины Pfizer/BioNTech в Гонконге и Макао, что в партии вакцин были обнаружены дефекты упаковки, связанные с закрытием бутылки.

Поэтому прививки от двух партий вакцин Pfizer/BioNTech, закупленных Гонконгом, были прекращены, и все центры вакцинации общин прекратили использовать вакцину до дальнейшего уведомления.

Как отмечается, в Гонконге в феврале стали вакцинировать жителей вакциной от Sinovac, а в марте начали предлагать ту, что была разработана компанией Pfizer и ее партнером BioNTech.

Согласно данным правительства, вакцина Pfizer / BioNTech показала больший уровень использования с момента старта вакцинации, поскольку количество жителей, которые делали бронирование, выросла более чем вдвое, чем бронировали Sinovac.

Как сообщалось ранее, Евросоюз принял решение со среды, 24 марта, ужесточить правила экспорта вакцины от COVID-19. Однако, измeнения не затронут пoставок в рaмках мeждународного мeханизма COVAX.

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