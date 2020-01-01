Байден пообещал до лета обеспечить всех американцев вакциной

До конца весны в США будет около 600 миллионов доз вакцины, чего хватит для того, чтобы сделать прививки всем американцам.

Байден уверен, что за два месяца в США будет достаточно вакцин для всех

Президент США Джо Байден пообещал, что до конца мая страна будет иметь 600 миллионов доз вакцины от COVID-19, что позволит полностью охватить потребности вакцинации населения. Об этом он заявил во время пребывания в штате Огайо, сообщает в среду, 24 марта, Укринформ.

"До конца мая у нас будет около 600 миллионов доз, чего достаточно для каждого американца", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что план спасения Америки, который внедряется сейчас, также предусматривает выделение финансов с целью обеспечения большего количества мест для прививок, привлечения персонала и закупки необходимого для этого оборудования.

Байден напомнил, что для этого пришлось применить Закон об оборонном производстве.

Напомним, на прошлой неделе Байден сообщал, что почти 100 млн граждан США получили прививки от коронавируса.

Ранее сообщалось, что три из четырех COVID-прививок в мире приходятся на десять стран.

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