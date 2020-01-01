Северная Корея начинает "большое строительство"

Правящая партия КНДР считает строительство новых домов в Пхеньяне "самой важной задачей" в экономике страны.

Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о большом строительстве в Пхеньяне и потребовал от строителей завершить в этом году 10 тысяч современных квартир. Об этом сообщает государственное корейское центральное информационное агентство KCNA.

Ким Чен Ын заявил, что проект на юго-востоке Пхеньяна решит жилищную проблему в столице страны.

План строительства 10 тысяч квартир в столице страны был озвучен на восьмом съезде партии в январе, на котором был обнародован новый пятилетний план страны.

Через месяц Ким Чен Ын повторил план строительства на партийном пленуме, несмотря на попытки строительного сектора сократить целевое количество новых домов, ссылаясь на нехватку материалов и рабочей силы.

Правящая партия считает строительство новых домов в Пхеньяне "самой важной задачей" и выделила на проект "значительную долю государственного бюджета".

Ранее сообщалось, что администрация Байдена с середины февраля не может связаться с Пхеньяном по разным дипломатическим каналам.

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