В Мьянме военные застрелили семилетнюю девочку
В Мьянме военные убили семилетнюю девочку в ее собственном доме. Об этом в среду, 24 марта, сообщает CNN.
Трагедия произошла в городе Мандалае. Солдаты ворвались в дом и стреляли в ее отца, но пуля попала в ребенка, который сидел на коленях у него. В доме также были убиты двое мужчин.
На данный момент, это самая молодая жертва кровавых мер противостояния переворота 1 февраля.
Напомним, накануне сообщалось, что в Мьянме военные признали гибель 164 протестующих.
Ранее в Мьянме отключили интернет и запретили продажу прессы. Рабочие перерезали оптико-волоконные кабели на границе с соседним Таиландом. Информацию внутри страны становится все труднее проверить.
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