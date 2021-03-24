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В Мьянме военные застрелили семилетнюю девочку

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Ребенок сидел на коленях у отца, когда военные ворвались в дом и открыли огонь. Были застрелены также двое мужчин.
В Мьянме силовики продолжают убивать мирных жителей
В Мьянме силовики продолжают убивать мирных жителей
twitter.com/Precious_Dyo12

В Мьянме военные убили семилетнюю девочку в ее собственном доме. Об этом в среду, 24 марта, сообщает CNN.

Трагедия произошла в городе Мандалае. Солдаты ворвались в дом и стреляли в ее отца, но пуля попала в ребенка, который сидел на коленях у него. В доме также были убиты двое мужчин.

На данный момент, это самая молодая жертва кровавых мер противостояния переворота 1 февраля.

Напомним, накануне сообщалось, что в Мьянме военные признали гибель 164 протестующих.

Ранее в Мьянме отключили интернет и запретили продажу прессы. Рабочие перерезали оптико-волоконные кабели на границе с соседним Таиландом. Информацию внутри страны становится все труднее проверить.

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Теги: ребенок, Мьянма, убийство, девочка, военные
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Источник: korrespondent.net

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