В Мьянме военные застрелили семилетнюю девочку

Ребенок сидел на коленях у отца, когда военные ворвались в дом и открыли огонь. Были застрелены также двое мужчин.

В Мьянме военные убили семилетнюю девочку в ее собственном доме. Об этом в среду, 24 марта, сообщает CNN.

Трагедия произошла в городе Мандалае. Солдаты ворвались в дом и стреляли в ее отца, но пуля попала в ребенка, который сидел на коленях у него. В доме также были убиты двое мужчин.

На данный момент, это самая молодая жертва кровавых мер противостояния переворота 1 февраля.

Напомним, накануне сообщалось, что в Мьянме военные признали гибель 164 протестующих.

Ранее в Мьянме отключили интернет и запретили продажу прессы. Рабочие перерезали оптико-волоконные кабели на границе с соседним Таиландом. Информацию внутри страны становится все труднее проверить.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet