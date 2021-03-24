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В Кремле рассказали о вакцинации Путина

Комментариев: 2
Какой вакциной привили Путина, знает только он и его врач, говорит Песков. Президент РФ чувствует себя хорошо, заверил он.
О вакцинации Путина ничего не известно
О вакцинации Путина ничего не известно

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после первой прививки от коронавируса, рассказал в среду, 24 марта, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он утверждает, что не знает, какой вакциной привили главу государства.

"Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку", - сказал Песков.

По его словам, вторую дозу вакцины Путин получит "недельки через три".

Ранее Песков объяснил непубличную вакцинацию Путина тем, что ему "не нравится" это делать на камеры.

 

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Теги: Путин, вакцина, Кремль, вакцинация, Дмитрий Песков, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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shk67    24.03.2021, 13:27
Оценка:  0
shk67
Xyйлo укололся непонятно чем, непонятно где и с кем. Да и уй на Xyйлa!
Стр    24.03.2021, 12:48
Оценка:  +6
Стр
ректально вводили)))
Стр    24.03.2021, 12:54
Оценка:  +5
Стр
процедуру проводил лично лавров а письков стенографировал порядок проведения процедуры.
царь всея рф хайло после привывки чувствует сябя хорошо только ж опа немного болит - заявил письков.
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