В США разрешили покупать автомобили Tesla за биткоины

Пока такая возможность доступна лишь на территории Соединенных Штатов Америки, но в течение текущего года это можно будет сделать и за пределами США.

Компания Tesla начала продажу своих автомобилей за биткоины. Об этом в среду, 24 марта, заявил глава компании Илон Маск в Twitter.

"Вы теперь можете купить Tesla за биткоины. Tesla не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты", - написал Маск.

По словам Маска, за пределами Соединенных Штатов Америки купить автомобиль Tesla можно будет в течение текущего года.

Как сообщалось ранее, россиянин попытался запустить вредоносную программу в сети Tesla, но был задержан и признал вину.

Стоимость Tesla рухнула на треть за месяц

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