Предложение об отмене военного положения инициировали оппозиционные фракции Просвещенная Армения и Процветающая Армения.

В Армении отменили военное положение, введенное в стране в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Такое решение было принято на заседании парламента в среду, 24 марта, - сообщает ТАСС.

"За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято", - заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Как сообщается, предложение об отмене военного положения инициировали оппозиционные фракции Просвещенная Армения и Процветающая Армения.

Они неоднократно обращали внимание на то, что после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое положило конец военным действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, власти страны отказываются отменить военное положение по политическим мотивам.

По словам представителей оппозиции, команда премьер-министра Никола Пашиняна опасалась, что после отмены военного положения оппозиционные фракции начнут процедуру импичмента в отношении главы Кабмина.

Как сообщалось ранее, Пашинян заявил о назначении нового главы Генштаба.

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