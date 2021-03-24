Госдума разрешила Путину быть президентом еще дважды
В России окончательно узаконили возможность для Владимира Путина вновь баллотироваться на пост президента. Об этом пишут российские СМИ.
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В среду, 24 марта, Государственная Дума России утвердила в третьем чтении поправки в Конституцию, которыми были “обнулены“ президентские сроки действующего главы государства.
Как уточняют российские журналисты, ограничение числа президентских сроков из конституции РФ не убирают, но оно теперь применяется к Владимиру Путину без учета его предыдущих каденций.
Таким образом, действующий глава государства сможет занять пост президента РФ еще дважды.
Напомним, в Кремле рассказали о вакцинации Путина. Какой вакциной привили Путина, знает только он и его врач. Президент РФ чувствует себя хорошо.