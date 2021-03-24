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Госдума разрешила Путину быть президентом еще дважды

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В России окончательно обнулили президентские сроки самого долгоправящего руководителя страны после Сталина.
Путин сможет править Россией еще 12 лет
Путин сможет править Россией еще 12 лет
wikimedia.org

В России окончательно узаконили возможность для Владимира Путина вновь баллотироваться на пост президента. Об этом пишут российские СМИ.

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В среду, 24 марта, Государственная Дума России утвердила в третьем чтении поправки в Конституцию, которыми были “обнулены“ президентские сроки действующего главы государства.

Как уточняют российские журналисты, ограничение числа президентских сроков из конституции РФ не убирают, но оно теперь применяется к Владимиру Путину без учета его предыдущих каденций.

Таким образом, действующий глава государства сможет занять пост президента РФ еще дважды.

Напомним, в Кремле рассказали о вакцинации Путина. Какой вакциной привили Путина, знает только он и его врач. Президент РФ чувствует себя хорошо.

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Теги: Путин, Россия, Госдума
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Комментариев (4)
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Мока    24.03.2021, 13:26
Оценка:  0
Мока
Страна холопов! Как же без царя?
MNI1957    24.03.2021, 13:17
Оценка:  +1
MNI1957
вроде сцарь бояр спрашивал
МаксимУм    24.03.2021, 13:13
Оценка:  +2
МаксимУм
А царство по наследству не разрешили передать?
Стр    24.03.2021, 13:12
Оценка:  +1
Стр
че они заморачиваются написали бы сразу что хайло будет царем пока вперед ногами не вынесут)))
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