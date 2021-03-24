Нарушение прав человека в Беларуси будет фиксировать специальная платформа

Создание площадки для фиксаций преступлений в Беларуси поддержали 19 стран, среди которых США, Канада и государства ЕС.

Канада, США и 17 стран Европы поддержали создание международной платформы International Accountability Platform for Belarus (IAPB), которая будет заниматься документированием нарушений прав человека режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом в среду 23 марта, сообщает Европейская правда, со ссылкой на коммюнике МИД Эстонии.

Отмечается, что платформу поддержали Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Великобритания, Канада и США.

Платформа задумана как независимая международная правозащитная площадка, которая будет заниматься документированием свидетельств серьезных нарушений прав человека, которые произошли в Беларуси во время и после президентских выборов в 2020 году. В будущем эти материалы могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности.

Ее создают по рекомендации правозащитников, осуществлявших мониторинг ситуации в Беларуси в рамках так называемого Московского механизма ОБСЕ.

Ядром платформы станут правозащитники из неправительственных организаций - датской Dignity, британской Redress, белорусского правозащитного центра Вясна и Международного комитета по расследованию пыток, которых поддерживает группа государств, разделяющих мнение о необходимости такой работы.

Эстония выделяет на деятельность платформы 30 000 евро.

Сайт платформы уже доступен, на нем есть информация о целях деятельности, организационной структуре и сопроводительное заявление, удостоверяющее политическую поддержку 19 стран.

Сегодня стало известно, что в Беларуси задержали главу Союза поляков. Польша выразила протест.

Ранее сообщалось, что жителя Минска посадили на 15 суток за вывешенный флаг Канады, который имеет запрещенное в Беларуси сочетание цветов - белого и красного.

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