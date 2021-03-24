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Путин может идти на 5-й срок президента: Госдума РФ приняла закон

Комментариев: 10
Ограничения числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его бывших президентских сроков.
Путин может занимать должность президента РФ еще два срока.
Путин может занимать должность президента РФ еще два срока.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который дает право президенту Росси Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства. Решение было принято на пленарном заседании в среду, 24 марта, - сообщает ТАСС.

Так, ограничения числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его бывших президентских сроков, что позволяет Путину занимать должность президента РФ еще два срока.

Напомним, президент России Владимир Путин 3 июля 2020 года подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.

Как сообщалось ранее, в Кремле рассказали о вакцинации Путина.

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Теги: Россия, Госдума РФ, Выборы, Путин, президент, Конституция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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dиk    24.03.2021, 14:43
Оценка:  +2
dиk
леня брежнев очередной- холопы рашки бнз сцаря не могут
Graddfeydd    24.03.2021, 14:12
Оценка:  +8
Graddfeydd
Цирк! Xyйло - собственник раши: всех ее земель, богатств в них зарытых, всех ее холопов.

К чему вся эта показуха с "демократическими процедурами"? Выдайте уже деду корону и признайте очевидное положение вещей.
naswevret    24.03.2021, 14:09
Оценка:  -27
naswevret
И уже от радости,узнав эту новость,сегодня откинули копыта несколько сотен наших так называемых"патриотов".И цифра эта будет только расти с каждым днём всё больше.Об одном прошу,не списывайте это на ковид.))))))))))))))))
WTF2wtf    24.03.2021, 14:46
Оценка:  +2
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- УкраинаЦэБурунди-ШоколадныйБох- КудлатыйКыць-НеистовыйГун- СпасательМаккейн-РобинГуд- Простакк-Негорро- МихасьUA-Редкий (и т.д.),
упоротое нацистское быдло-говномет оккупантов и военных преступников из раши,
тебе только нахyй ...
Духовный_скреп    24.03.2021, 14:00
Оценка:  +8
Духовный_скреп
Лапотным мокшам чужды понятия свободы и демократии.Холопская натура у них на генном уровне от предков ордынцев.
Frenki-zol    24.03.2021, 14:04
Оценка:  -26
Frenki-zol
Демократ, что ты чешешь)))))))))) гнойный петух))))
WTF2wtf    24.03.2021, 14:47
Оценка:  +2
WTF2wtf
Нах ты тут скачешь,
шизоидный нацист Хyйла-путина?????
alex-zol    24.03.2021, 13:44
Оценка:  -26
alex-zol
мечты свидо-срани разбиты в клочья)))
Vixerunt    24.03.2021, 13:49
Оценка:  +10
Vixerunt
а что кто-то думал про смену власти в раше; да они в Сев.Корр. превращаются- туда им и дорога.
Frenki-zol    24.03.2021, 13:57
Оценка:  -26
Frenki-zol
а зачем, что бы как у Вас стало, как в туалете вокзальном?)))))))))))))))))) ))))
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