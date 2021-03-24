Путин может идти на 5-й срок президента: Госдума РФ приняла закон

Ограничения числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его бывших президентских сроков.

Путин может занимать должность президента РФ еще два срока.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который дает право президенту Росси Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства. Решение было принято на пленарном заседании в среду, 24 марта, - сообщает ТАСС.

Так, ограничения числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его бывших президентских сроков, что позволяет Путину занимать должность президента РФ еще два срока.

Напомним, президент России Владимир Путин 3 июля 2020 года подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.

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