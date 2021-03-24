Путин может идти на 5-й срок президента: Госдума РФ приняла закон
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который дает право президенту Росси Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства. Решение было принято на пленарном заседании в среду, 24 марта, - сообщает ТАСС.
Так, ограничения числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его бывших президентских сроков, что позволяет Путину занимать должность президента РФ еще два срока.
Напомним, президент России Владимир Путин 3 июля 2020 года подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.
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К чему вся эта показуха с "демократическими процедурами"? Выдайте уже деду корону и признайте очевидное положение вещей.
упоротое нацистское быдло-говномет оккупантов и военных преступников из раши,
тебе только нахyй ...
шизоидный нацист Хyйла-путина?????