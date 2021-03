В Австралии нашествие спасающихся насекомых

В Австралии из-за наводнения тысячи пауков заползают в жилые дома. Об этом говорится в сюжете Strange Sounds.

В соцсетях опубликованы видео, на которых множество пауков ползают по ограждениям, уличным фонарям и стенам домов, спасаясь от наводнения.

Также они тысячами оказываются в жилых домах австралийцев. Люди говорят, что в дома также заползают другие насекомые и змеи.

Clusters of Spiders Try to Escape Rising Floodwaters as Rain Lashes New South Wales

Clusters of spiders emerged from Kinchela Creek, New South Wales (NSW), in a bid to escape rising floodwaters as heavy rainfall continued to lash the Mid North Coast, https://t.co/ZZBsHVwVmu pic.twitter.com/Taz2AdyG8l