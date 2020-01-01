Меркель отказалась от пасхального карантина после скандала

Политик признала, что допустила ошибку, приняв решение ввести еще более строгие карантинные ограничения на Пасху. Меркель извинилась за это.

Канцлер Германии Ангела Меркель решила отказаться от полного локдауна на Пасху, 4 апреля. Ее решение о строгом карантине на праздник вызвало волну критики в стране. Теперь канцлер хочет извиниться перед гражданами, пишет DW.

Меркель объявила о своем новом решении после видеоконференции с 16 региональными лидерами. Она заявила, что допустила ошибку, за которую будет сама отвечать.

Политик подчеркнула, что другие меры по противодействию распространения COVID-19 будут действовать, но от усиления ограничений к Пасхе решено отказаться.

"Мы должны попытаться замедлить третью волну пандемии. Тем не менее, это была ошибка… Если это возможно, это нужно своевременно исправить. Я думаю, что это еще возможно", - сказала Меркель.

Канцлер также извинилась за свое строгое решение перед жителями Германии.

В понедельник, 22 марта, Меркель и руководители земель приняли решение о строжайшем локдауне на Пасху и в предшествующие дни. В частности, в стране планировалась работа супермаркетов только в субботу накануне перед Пасхой. Такое решение вызвало шквал критики в Германии.

Накануне сообщалось, что в Германии был продлен жесткий карантин до 18 апреля. Религиозные службы должны были перевести в онлайн-режим.

А ранее Ангела Меркель выступила за продление локдауна в Германии на фоне новой вспышки коронавируса.



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