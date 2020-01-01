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Меркель отказалась от пасхального карантина после скандала

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Политик признала, что допустила ошибку, приняв решение ввести еще более строгие карантинные ограничения на Пасху. Меркель извинилась за это.
Это была ошибка - Меркель
Это была ошибка - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель решила отказаться от полного локдауна на Пасху, 4 апреля. Ее решение о строгом карантине на праздник вызвало волну критики в стране. Теперь канцлер хочет извиниться перед гражданами, пишет DW.

Меркель объявила о своем новом решении после видеоконференции с 16 региональными лидерами. Она заявила, что допустила ошибку, за которую будет сама отвечать.

Политик подчеркнула, что другие меры по противодействию распространения COVID-19 будут действовать, но от усиления ограничений к Пасхе решено отказаться.

"Мы должны попытаться замедлить третью волну пандемии. Тем не менее, это была ошибка… Если это возможно, это нужно своевременно исправить. Я думаю, что это еще возможно", - сказала Меркель.

Канцлер также извинилась за свое строгое решение перед жителями Германии.

В понедельник, 22 марта, Меркель и руководители земель приняли решение о строжайшем локдауне на Пасху и в предшествующие дни. В частности, в стране планировалась работа супермаркетов только в субботу накануне перед Пасхой. Такое решение вызвало шквал критики в Германии.

Накануне сообщалось, что в Германии был продлен жесткий карантин до 18 апреля. Религиозные службы должны были перевести в онлайн-режим.

А ранее Ангела Меркель выступила за продление локдауна в Германии на фоне новой вспышки коронавируса.
 

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Теги: Германия, Пасха, карантин, Коронавирус, локдаун
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Источник: korrespondent.net

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