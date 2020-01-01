В Польше рекордный суточный прирост COVID-19

В правительстве подчеркивают необходимость дополнительных карантинных мер, так как показатели растут.

В Польше новый максимум заражений - почти 30 тысяч за день

В Польше зафиксировали 29 978 новых случаев коронавируса - это рекорд с начала пандемии. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщает RMF24 в среду, 24 марта.

Больше всего заражений выявили в Силезском и Мазовецком воеводствах (более 4000 в каждом).

Прежде максимальные показатели превышали 27 тысяч в сутки.

В то же время скончались за день 575 больных - также один из самых высоких показателей за время эпидемии. У 115 из них не было хронических болезней, увеличивающих риск осложнений.

"Многие индикаторы свидетельствуют, что нам необходимы дополнительные меры... Мы не можем просто наблюдать за тем, как растут цифры - придется принимать решение. Мы сообщим об этом завтра", - заявил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик в эфире Polsat News.

Напомним, что 20 марта в Польше начался полный локдаун. Во время локдауна закрылись торговые центры, кинотеатры, театры, спортивные объекты, гостиницы. Школьники будут учиться дистанционно.

Также сообщалось, что в Польше сделали около пяти миллионов прививок. В стране с населением в 38 миллионов по крайней мере одну прививку получило 3,3 млн жителей. Более 1,7 млн получило обе дозы.

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