Блинкен: Разногласия с Германией по СП-2 остаются

Глава госдепартамента США и министр иностранных дел Германии обсудили разногласия по газопроводу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас не смогли урегулировать разногласия между странами по Северному потоку-2. Об этом Блинкен сообщил после встречи с Маасом в среду, 24 марта, сообщает ТАСС.

"Германия - один из наших ближайших союзников, у нас остаются глубокие разногласия по Северному потоку-2, но мы не позволим этому препятствовать нашей работе по другим вопросам на благо жителей наших стран", - заявил он.

Блинкен уточнил, что США прямо предупредили Германию, что компании, задействованные в строительстве газопровода, могут подпасть под санкции.

"Я прямо заявил министру Маасу, что фирмы, которые заняты в строительстве этого газопровода, рискуют подпасть под санкции. Мы будем внимательно следить за любой деятельностью по достройке или сертификации газопровода, и если это произойдет, то мы проявим решимость в наложении санкций", - сказал он, добавив, что эти разногласия не мешают остальному сотрудничеству США и Германии.

Стоит отметить, что сегодня вопрос Северного потока-2 также обсудили министры иностранных дел стран НАТО.

"В НАТО есть разногласия по этой теме. Нет причин это скрывать", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО, по крайней мере, может быть платформой для обсуждения темы газопровода.

Напомним, накануне в Госдепе предупредили участников Северного потока-2, что все попытки строительства газопровода Северный поток-2 отслеживаются и фиксируются американской стороной.

По мнению Блинкена, Северный поток-2 грозит Украине и Польше экономически.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet