Кипр ждет украинских туристов

Кипр открывается для туристов из Украины. Прилетающим в страну не надо будет проходить карантин. Следует только предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Украинские туристы смогут приезжать на Кипр с 1 апреля. Проходить карантин от них не требуется. Об этом сообщается в документе от Министерства туризма страны, пишет РБК-Украина.

"Всем путешествующим, которые прошли тестирование и подтвердили отсутствие COVID, и которые не были в тесном контакте с подтвержденным случаем, будет гарантировано пребывание без карантина", - говорится в заявлении ведомства.

Туристам перед приездом на Кипр следует за 72 часа до прибытия в страну сдать ПЦР-тест. Если на тот момент Украина будет находиться в "красной зоне", путешественникам следует сдать еще один тест в аэропортах Кипра. При этом тесты не будут требовать от детей до 12 лет.

За сутки до полета следует загрузить свой результат теста на CyprusFlightPass и дождаться официального разрешения на въезд в страну.

Уже с 1 апреля Кипр собирается отказаться от обязательной сейчас самоизоляции после прилета для всех пассажиров.

До этого сообщалось, что Болгария с 1 мая открывается для туристов. Для отдыхающих будут введены специальные правила проживания и питания.

А тем временем в Китае ввели "паспорта здоровья" для туристов. Сертификат будет в электронном виде и получить информацию, считав QR-код, сможет любое учреждение.

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