Ракетная угроза со стороны России увеличилась - НАТО

Россия разворачивает новое дестабилизирующее ядерное оружие и усиливает агрессивное поведение за рубежом, говорит Столтенберг.

Со стороны России увеличилась ракетная угроза. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран Альянса в среду, 24 марта.

"Мы видим, что Россия продолжает разворачивать новое дестабилизирующее ядерное оружие... Союзники согласны, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наши меры сдерживания и защиты. В том числе когда речь идет о нарастающей ракетной угрозе со стороны России", - сказал Столтенберг.

Глава Альянса добавил, что все союзники по-прежнему твердо привержены контролю над ядерными вооружениями и приветствуют недавнее решение о продлении Договора о сокращении ядерного вооружения между США и Россией.

"Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями. Нам нужны соглашения, которые охватывают больше оружия и больше стран, таких как Китай. Так что режим контроля над вооружениями должен учитывать новые реалии", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Россия продолжает агрессивное поведение за рубежом и наращивает военную мощь в разных регионах мира.

"Несмотря на годы давления и попытки вступить в конструктивный диалог, Россия усилила репрессивное поведение дома и агрессивное поведение за рубежом. В России мы по-прежнему наблюдаем жестокое подавление политического инакомыслия. И мы призываем к немедленному освобождению Алексея Навального и других мирных демонстрантов, были арестованы", - отметил Столтенберг.

В частности, Россия подрывает и дестабилизирует своих соседей, включая Украину, Грузию и Молдову, а также поддерживает репрессии в Беларуси и пытается вмешаться в регион Западных Балкан, говорит генсек НАТО.

"Россия продолжает широкомасштабное наращивание военной мощи от Балтики до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземного моря до Арктики", - пояснил Столтенберг.

В свою очередь НАТО в ответ на действия России осуществило наибольшее усиление коллективной обороны за последнее поколение.

"Мы усилили нашу гибридную оборону и киберзащиту. Мы останемся бдительными. И мы продолжим работать с ЕС и нашими близкими партнерами, чтобы убедиться, что мы вместе реагируем на действия России", - подытожил глава Альянса.

Напомним, что НАТО готовится к масштабным учениям в Европе. Учения продлятся около пяти месяцев и будут проходить на территории 10 европейских стран с привлечением 30 тыс. военнослужащих.

В учениях Sea Breeze 2021 примут участие 29 стран

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