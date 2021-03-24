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Ракетная угроза со стороны России увеличилась - НАТО

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Россия разворачивает новое дестабилизирующее ядерное оружие и усиливает агрессивное поведение за рубежом, говорит Столтенберг.
НАТО видит увеличение ракетной угрозы со стороны России
НАТО видит увеличение ракетной угрозы со стороны России

Со стороны России увеличилась ракетная угроза. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран Альянса в среду, 24 марта.

"Мы видим, что Россия продолжает разворачивать новое дестабилизирующее ядерное оружие... Союзники согласны, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наши меры сдерживания и защиты. В том числе когда речь идет о нарастающей ракетной угрозе со стороны России", - сказал Столтенберг.

Глава Альянса добавил, что все союзники по-прежнему твердо привержены контролю над ядерными вооружениями и приветствуют недавнее решение о продлении Договора о сокращении ядерного вооружения между США и Россией.

"Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями. Нам нужны соглашения, которые охватывают больше оружия и больше стран, таких как Китай. Так что режим контроля над вооружениями должен учитывать новые реалии", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Россия продолжает агрессивное поведение за рубежом и наращивает военную мощь в разных регионах мира.

"Несмотря на годы давления и попытки вступить в конструктивный диалог, Россия усилила репрессивное поведение дома и агрессивное поведение за рубежом. В России мы по-прежнему наблюдаем жестокое подавление политического инакомыслия. И мы призываем к немедленному освобождению Алексея Навального и других мирных демонстрантов, были арестованы", - отметил Столтенберг.

В частности, Россия подрывает и дестабилизирует своих соседей, включая Украину, Грузию и Молдову, а также поддерживает репрессии в Беларуси и пытается вмешаться в регион Западных Балкан, говорит генсек НАТО.

"Россия продолжает широкомасштабное наращивание военной мощи от Балтики до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземного моря до Арктики", - пояснил Столтенберг.

В свою очередь НАТО в ответ на действия России осуществило наибольшее усиление коллективной обороны за последнее поколение.

"Мы усилили нашу гибридную оборону и киберзащиту. Мы останемся бдительными. И мы продолжим работать с ЕС и нашими близкими партнерами, чтобы убедиться, что мы вместе реагируем на действия России", - подытожил глава Альянса.

Напомним, что НАТО готовится к масштабным учениям в Европе. Учения продлятся около пяти месяцев и будут проходить на территории 10 европейских стран с привлечением 30 тыс. военнослужащих.

В учениях Sea Breeze 2021 примут участие 29 стран

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Теги: Россия, армия и вооружение, НАТО, оружие, ядерное оружие, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Frenki-zol    24.03.2021, 18:03
Оценка:  -1
Frenki-zol
не ссыте)))))))))))
navigator2    24.03.2021, 16:57
Оценка:  +3
navigator2
СРАСІЯ ГА%НО!
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