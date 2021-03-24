Украинский посол в Британии привился от COVID-19 вакциной AstraZeneca
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко был привит от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом дипломат сообщил в своем Twitter.
"Присоединился к категории социально ответственных граждан Украины - получил прививку одной из наилучших вакцин в мире - производства Оксфордского университета AstraZeneca", - написал Пристайко.
Он также добавил, что искренне верит, что вакцинация - единственный реальный шанс остановить пандемию.
"Итак, успокойтесь и продолжайте вакцинацию!", - призвал посол.
Ранее вакциной AstraZeneca привилась посол Британии в Украине Мелинда Симмонс. По ее словам, это было очень быстро, эффективно и безопасно.
Тем временем от коронавируса привился первый украинский мэр. Первую вакцину от коронавируса Covishield получил городской голова Днепра Борис Филатов.
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