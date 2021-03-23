МВФ намерен выделить $650 млрд на восстановление после коронакризиса

Предложение о распределении средств будет подано Совету директоров МВФ до июня 2021 года.

Международный валютный фонд (МВФ) планирует выделить 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Предложение будет подано Совету директоров МВФ до июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении МВФ.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, члены Совета директоров МВФ выразили поддержку новому распределению специальных прав заимствования (СПЗ) для обеспечения дополнительной ликвидности глобальной экономической системы путем пополнения резервных активов 190 стран-членов фонда.

Георгиева планирует подать к июню официальное предложение Совету директоров о новом распределении 650 млрд долларов на основе оценки долгосрочных потребностей стран-членов МВФ в глобальных резервах.

"В случае одобрения новое распределение СПЗ даст странам существенное прямое увеличение ликвидности без увеличения долгового бремени. Это также высвободило бы крайне необходимые ресурсы для стран-членов, чтобы помочь в борьбе с пандемией, в том числе для поддержки программ вакцинации и других неотложных мер", - заявила Георгиева.

Как сообщалось ранее, мировая экономика может более значительно пострадать от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, чем прогнозировалось.

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